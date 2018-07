Alvaro Pereira ganha vaga de Reinaldo no São Paulo

SÃO PAULO - Regularizado pelo São Paulo nessa sexta-feira, o lateral-esquerdo uruguaio Alvaro Pereira já foi escalado entre os titulares por Muricy Ramalho na curta atividade que o time fez durante a tarde no CT da Barra Funda. O temporal que castiga a capital paulista fez o treinador interromper o treinamento após aproximadamente 45 minutos - assim, os jogadores foram fazer exercícios na piscina.

O novo reforço são-paulino ganhou a posição do lateral Reinaldo, que terminou 2013 como titular e também começou os dois jogos da equipe na temporada. Havia dúvida sobre onde Muricy escalaria o uruguaio, que na Inter de Milão jogava mais avançado no meio-campo e também pode executar a função de segundo volante, mas as fracas atuações de Reinaldo no começo de temporada aceleraram a troca.

O resto do time foi basicamente o mesmo que venceu o Mogi Mirim por 4 a 0 na última quarta-feira. A exceção foi o goleiro Rogério Ceni, que sente um incômodo no joelho direito desde a partida passada e foi preservado. Ele fez um trabalho específico na piscina e não deve ser dúvida para a partida contra o Oeste neste domingo, no Morumbi, mas ainda será reavaliado neste sábado.

Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo para tentar encontrar sua melhor formação e parar com as oscilações durante os jogos. Satisfeito com o rendimento da equipe na segunda etapa contra o Mogi Mirim, Muricy deve manter a formação com Ademilson, Osvaldo e Luis Fabiano no ataque.