Álvaro Pereira machuca joelho e preocupa São Paulo

Álvaro Pereira será reavaliado neste domingo à tarde e, caso seja necessário, passará por exames de imagens nesta segunda-feira para saber o grau da lesão. Ele ainda sofreu um corte atrás do joelho após um chute de Edson que acabou atingindo sua perna.

"O Álvaro sofreu um trauma forte no joelho direito, está muito sintomático", disse o médico são-paulino José Sanches. "Ele está com gelo no local, tomando anti-inflamatório, agora temos de esperar a evolução e vamos reavaliá-lo neste domingo. Se precisar de exames faremos na segunda-feira", observou.

O histórico de superação do jogador, que já atuou até com nariz quebrado ou após forte pancada na cabeça seguida de desmaio, faz o São Paulo não descartá-lo para o jogo de ida da Copa Sul-Americana. Mas as chances são quase remotas após uma primeira avaliação.

"Se você me perguntar de acordo com o que estou vendo agora, será muito difícil ele jogar, quase impossível", afirmou Sanches ainda no Morumbi. "Mas as coisas mudam, ainda mais se tratando do Álvaro. Serão importante as próximas 12 horas."

Como conta com Michel Bastos, o São Paulo não colocará o lateral em campo caso não esteja 100% livre das dores. Até porque Álvaro Pereira levou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Grêmio no sábado. Além da suspensão, ele ainda serviria a seleção uruguaia.