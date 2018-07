Alvaro Pereira pede São Paulo mais contundente diante do São Bernardo

SÃO PAULO - Romper a marca negativa de ter perdido todos os jogos fora de casa passa por uma mudança de atitude do São Paulo. É assim que pensa o lateral Alvaro Pereira, que volta à equipe para o duelo contra o São Bernardo nesta quinta-feira às 21 horas no estádio 1º de Maio, no ABC. Apesar de elogiar o desempenho da equipe nas últimas exibições, Pereira acredita que o time precisa ser mais incisivo para somar os pontos necessários e evitar sustos na reta final da fase de classificação.

"Temos que estar atento nos 90 minutos, precisamos ser mais contundentes, sabemos disso, ser mais efetivos nas finalizações. Em muitos jogos que não ganhamos chegamos a ir bem, mas não conseguimos finalizar", analisou o jogador, cujo discurso é bem parecido ao do treinador Muricy Ramalho.

O desempenho do São Paulo como visitante é medíocre. Nas três vezes que deixou o Morumbi, marcou apenas um gol e teve apenas alguns momentos de bom futebol contra a Ponte Preta - contra Bragantino e Palmeiras, o desempenho foi inexpressivo. Alvaro pede que o time esqueça o passado e tente jogar sem erros de agora em diante.

"É uma questão de mentalidade. Amanhã temos que vencer fora não só porque perdemos o outro, mas para recuperar a primeira posição que é uma obrigação, para termos vantagem no mata-mata e porque no último jogo criamos chances e não conseguimos fazer", ponderou.