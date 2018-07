Alvaro Pereira promete raça e bom futebol no São Paulo

SÃO PAULO - Dedicação e entrega em campo são duas coisas que Alvaro Pereira prometeu logo de cara ao torcedor do São Paulo, mas o novo reforço também promete ser mais do que o estereótipo do jogador uruguaio raçudo. "Tem que ter bola também", afirmou o lateral, sorridente, durante a sua apresentação nesta quinta-feira.

Emprestado pela Inter de Milão, Alvaro Pereira espera estar à disposição do técnico Muricy Ramalho já para o duelo contra o Oeste, neste domingo, no Morumbi, pela terceira rodada do Paulistão. Como estava no meio da temporada no futebol europeu, ele aguarda apenas a sua documentação ser regularizada para estrear.

Após receber a camisa 6 do vice-presidente de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, Alvaro Pereira demonstrou conhecer a história são-paulina e contou que seu desejo de defender o clube veio bem antes das excelentes recomendações do zagueiro Diego Lugano, seu companheiro na seleção uruguaia. "Uma vez, nas Eliminatórias (para a Copa de 2014), tive que parar em São Paulo para fazer um voo para Milão e meu pai disse que eu iria jogar um dia no São Paulo. Comecei a olhar e analisar, seguia o clube", revelou.

Além do espírito de luta, o jogador se caracteriza pela polivalência. Lateral-esquerdo de origem, ele pode atuar tanto mais avançado quanto fazendo a função de segundo volante, opção que, por enquanto, parece ser a que mais agrada a Muricy. "Ele recompõe muito bem por esse setor e é muito experiente, tem conhecimento", elogiou o técnico.