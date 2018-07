Alvaro Pereira usa máscara para não desfalcar São Paulo no Brasileirão

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Alvaro Pereira não será problema para o São Paulo nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube confirmou que o jogador uruguaio usará uma máscara nas próximas semanas, após sofrer uma fratura no nariz, e não vai desfalcar o time nos seus compromissos seguintes.

O departamento médico do São Paulo entendeu que Alvaro Pereira não precisa passar por cirurgia para correção da fratura, após novos exames médicos, avaliações e conversas com um especialista. Assim, preferiu adotar um tratamento conservador. O uruguaio recebeu algumas orientações preventivas e vai treinar e atuar com uma máscara de proteção.

Na última quarta-feira, durante a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o CSA, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Morumbi, Alvaro Pereira levou uma pancada no rosto, que acabou provocando a fratura. Mesmo assim, o uruguaio seguiu em campo.

Contratado no início do ano, Alvaro Pereira se tornou titular absoluto do São Paulo e foi eleito para a seleção do Campeonato Paulista. Com o lateral-esquerdo uruguaio, o time vai estrear no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando vai enfrentar o Botafogo às 16 horas, no Morumbi.