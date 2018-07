Alvaro Pereira vai ao Chile e deve reforçar equipe do São Paulo

Precisando pelo menos de um empate para seguir na Copa Sul-Americana, o São Paulo deverá contar com Alvaro Pereira para enfrentar o Huachipato, nesta quarta-feira, às 19h30 de Brasília, no Chile, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador uruguaio viaja direto do Omã, no Oriente Médio, para Talcahuano, no centro do Chile.

O lateral foi titular do Uruguai em amistoso contra Omã, nesta segunda-feira, e vai se apresentar ao técnico Muricy Ramalho no Chile. Ele desfalcou a equipe nas vitórias sobre Atlético-PR e Grêmio e na derrota para o Atlético-MG, domingo, no Independência.

Ademilson, que joga nesta segunda-feira pela seleção sub-23 contra os Estados Unidos em Brasília não vai ao Chile, mesma situação de Souza e Kaká, que estão com a seleção principal do Brasil e estão à disposição de Dunga, em Cingapura, para o amistoso diante do Japão.

Além deles, o técnico Muricy Ramalho não pode contar com os machucados Rodrigo Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Rafael Toloi (estiramento na coxa esquerda) e Maicon (pancada nas costas), além de Luis Fabiano, suspenso por três jogos depois de ser expulso na ida.

A tendência é o São Paulo entrar em campo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda (Hudson), Antonio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Michel Bastos e Ganso; Pato, Osvaldo e Alan Kardec.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Laterais - Reinaldo, Alvaro Pereira, Auro e Luis Ricardo;

Zagueiros - Edson Silva, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Lucão;

Volantes - Hudson e Denilson;

Meias - Boschilia, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos;

Atacantes - Alan Kardec, Alexandre Pato, Osvaldo e Ewandro.