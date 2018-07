Alvaro Pereira vê 'final antecipada' contra o Cruzeiro no Morumbi

Depois de desfalcar o São Paulo nas últimas quatro partidas, por estar servindo a seleção uruguaia, o lateral Alvaro Pereira se reapresentou e treinou normalmente na última quinta-feira. Ele deve voltar a ser titular justamente naquela que tem tudo para ser a partida mais importante da equipe na temporada até o momento, diante do líder Cruzeiro, domingo, no Morumbi, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É uma final antecipada, mas vencer o Cruzeiro não nos garante o título, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Precisamos manter essa sequência. Espero que um resultado positivo sirva de exemplo para o restante do Brasileiro. Vamos brigar pelo título até o final e isso começa no domingo, no Morumbi", declarou.

Com 39 pontos, o São Paulo é o vice-líder do Brasileirão, sete pontos atrás do Cruzeiro. Uma vitória no domingo coloca o time de Muricy Ramalho de vez na briga pelo título, mas uma derrota o distanciará ainda mais do rival mineiro.

Durante o período em que Alvaro Pereira ficou fora, Muricy apostou em Michel Bastos, que o substituiu bem. Para o uruguaio, é justamente essa força do elenco são-paulino que credita a equipe a brigar pelos títulos das competições que está disputando. "Por isso, estamos brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana", sintetizou.