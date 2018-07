Alvez é regularizado e pode fazer estreia pelo Inter contra o América-MG

O Internacional encerrou a preparação para a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira, e soube nesta quarta que poderá contar com o atacante Jonatan Alvez, recém-contratado e regularizado no BID da CBF para entrar em campo.

O uruguaio agora passa a concorrer em um setor recheado de opções para o técnico Odair Hellmann. Na última partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na segunda-feira, o treinador escalou Rossi, Nico López e William Pottker como titulares, enquanto Leandro Damião entrou no segundo tempo e Lucca não participou da partida porque estava suspenso.

Contra o Ceará, Hellmann também colocou no segundo tempo o meia Andrés D'Alessandro, que voltou a jogar depois de período afastado por causa de lesão no tornozelo esquerdo. O problema físico afastou o argentino das partidas por cerca de três meses. E diante do América-MG ele deverá ficar como opção no banco de reservas.

"Dispensa comentários, ele tem uma história rica no clube", disse Danilo Fernandes em entrevista coletiva no Beira-Rio, palco do treinamento da equipe nesta quarta-feira. "Ele tem um respeito gigante da gente e do torcedor. É sempre bom tê-lo de volta, é um cara alto astral e isso faz bem ao grupo. A gente só tem a ganhar com a volta do nosso líder", concluiu o goleiro.

Contra o América-MG, o Inter vai defender uma série invicta de dez jogos no Brasileirão. São seis vitórias e quatro empates desde a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela quarta rodada do torneio, em partida no Maracanã, no Rio. O time gaúcho tem 26 pontos somados em 14 rodadas.