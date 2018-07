Alvo da Roma, Osvaldo diz que quer ficar no São Paulo

SÃO PAULO - As boas atuações de Osvaldo pelo São Paulo despertaram a atenção da Roma, que vem observando o atacante nos últimos meses e cogita fazer uma proposta para tirá-lo do Morumbi no fim do ano. O agente do atleta teve uma reunião na última quarta-feira com representantes italianos e ouviu que o interesse existe, embora não tenha sido feita nenhuma proposta oficial.

Questionado sobre o assunto, o camisa 17 reiterou seu desejo de continuar no São Paulo e comemorou as oportunidades que o fizeram se tornar uma das principais peças do esquema tático de Ney Franco. "Estou muito feliz no São Paulo e quando isso acontece as coisas tendem a dar certo. Minha vontade é continuar, é um clube conhecido mundialmente e acaba despertando interesse de outras equipes, mas espero ficar", disse o jogador.

Osvaldo foi contratado por cerca de R$ 4,5 milhões no início do ano após passagem destacada pelo Ceará. Conseguiu se firmar apenas sob o comando de Ney Franco, já que com o técnico Emerson Leão era pouco utilizado e algumas vezes sequer ficava no banco.

Ele comemorou a drástica mudança na sua carreira em apenas um ano. "No final do ano passado eu estava na luta para permanecer na Série A. As coisas mudam muito rápido e isso que é bom no futebol. Hoje, pelo São Paulo, estou prestes a ser campeão da Sul-Americana".