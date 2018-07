Alvo da torcida, Icardi perde pênalti e Inter de Milão leva virada em casa

Em jogo marcado por protestos da torcida contra o atacante Mauro Icardi, a Inter de Milão levou uma dura virada do Cagliari neste domingo e foi derrotada por 2 a 1, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Icardi desperdiçou uma cobrança de pênalti quando a partida estava empatada em 0 a 0.

Mas não foi apenas por isso que o atacante argentino foi o personagem da partida. Icardi se tornou assunto ao longo da semana, ao lançar sua polêmica biografia. Nela, ele relata episódio em que bateu de frente com a torcida Curva Nord, a maior entre as organizadas da Inter de Milão.

Foi quando se irritou com torcedores ao entregar a uma criança da arquibancada sua camiseta e calção, que foram devolvidos para o campo pelos próprios torcedores, irritados com o desempenho dos jogadores e do time no Italiano na temporada passada.

O episódio ganhou relevância na biografia do jogador, que revelou que na época teria ameaçado os torcedores, avisando que poderia trazer centenas de bandidos da Argentina para matá-los. Com a polêmica, o jogador veio a público para reiterar que havia se arrependido da declaração, como registrara no livro.

Como resposta, a torcida levou faixas ao Giuseppe Meazza em protesto contra o atacante. Uma delas dizia: "Você não é um homem. Você não é um capitão. Você é um pedaço de m...". A Curva Nord pediu publicamente para o jogador abandonar a faixa de capitão da equipe.

Das arquibancadas, o atrito entre torcida e jogador entrou no gramado aos 26 minutos de jogo, quando ele perdeu o pênalti. Membros da Curva Nord aplaudiram o erro do atacante argentino. Na sequência, quando João Mário marcou o único gol da Inter na partida, os demais setores do estádio vaiaram a Curva Nord.

O clima tenso instalado no estádio afetou os jogadores da Inter, que caíram de rendimento no segundo tempo. O Cagliari aproveitou o momento favorável e buscou a inesperada virada. Aos 26 minutos, Federico Melchiorri empatou a partida. E, aos 40, o goleiro Samir Handanovic marcou contra, em um lance bizarro e despretensioso do ataque visitante.

Na linha de fundo, Melchiorri cruzou rasteiro para a área, dominada pela zaga da Inter. A bola, porém, desviou no marcador, na pequena área. Handanovic pulou atrasado para fazer a defesa e, enganado pelo desvio, acabou empurrando contra as redes, com a perna esquerda.

Com a derrota, a Inter caiu duas posições na tabela, trocando o nono pelo 11º lugar, com 11 pontos. Já o Cagliari subiu para o sétimo lugar, agora com 13 pontos.

Pela mesma rodada, a Lazio arrancou empate por 1 a 1 com o Bologna, em casa, nos minutos finais da partida. Immobile marcou de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. O Bologna abrira o placar aos 10 minutos de jogo, com Filip Helander. Apesar do tropeço, a Lazio segue na quarta colocação da tabela, com 14 pontos. O visitante ocupa o 12º lugar, com 11.

Ainda neste domingo, o Sassuolo derrotou o Crotone por 2 a 1, em casa, enquanto Genoa x Empoli e Fiorentina x Atalanta terminaram no 0 a 0.