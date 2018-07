Alvo de clubes da Europa, zagueiro Rodrigo Caio permanece no São Paulo

O zagueiro Rodrigo Caio esteve na mira de ao menos três clubes europeus nesta janela de transferências para a Europa que terminou nesta quarta-feira. Mas a diretoria do São Paulo recusou as ofertas até agora e bancou a permanência do jogador.

As propostas pelo jogador começaram após o bom desempenho na conquista da medalha de ouro pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio. Rodrigo Caio também vislumbrava um acerto com um clube europeu e tirou na última semana o passaporte.

O Napoli, da Itália, o Sevilla, da Espanha, e o Hamburgo, da Alemanha, tentaram um acerto com o jogador, mas nenhuma delas chegou ao que o São Paulo desejava. A diretoria tricolor não aceita negociar o atleta por menos de 15 milhões de euros.

Rodrigo Caio foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa direita e se recupera no Centro de Treinamento do clube. Deve ficar de fora da partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Além dele, o técnico Ricardo Gomes tem uma série de problemas para o clássico. Não contará com Bruno, também lesionado, e com o argentino Buffarini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ficarão de fora ainda o chileno Mena e o peruano Cueva, convocados para as seleções de seus países.

O São Paulo ocupa apenas a 11.ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos. A posição na tabela de classificação é intermediária, mas o problema é que a distância para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.