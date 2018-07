Alvo de críticas da torcida, Gabriel recebe apoio de Claudinei

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira saiu em defesa do garoto Gabriel, que não repetiu as boas atuações nas duas primeiras partidas como titular, diante do Grêmio e do Vitória, reconheceu não ter ido bem e foi alvo de protestos de alguns torcedores do Santos ao sair de campo, após a derrota por 2 a 1 contra o Botafogo, no último domingo, na Vila Belmiro.

“Vou continuar apostando na garotada”, disse Claudinei. “Em jogo na Vila, quando você entra sem dois ou três garotos no time, o torcedor cobra. Mas quando o time perde com garotos, surgem reclamações. O elenco é jovem e vai oscilar. E o que acontece com jogador jovem é que depois de dois ou três erros, perde um pouco a confiança e cai de produção”.

Para o treinador santista, o primeiro tempo do Santos contra o Botafogo foi um dos melhores do time no Campeonato Brasileiro. “O Botafogo não se impôs fisicamente e tecnicamente ao Santos. Fizemos um bom jogo, mas fica um gostinho ruim por termos perdido jogando melhor que o adversário”.

Claudinei relevou as declarações de Cícero de que o time foi derrotado porque faltou criatividade ao seu meio-campo. “Cícero é um jogador muito intenso e ao sair de campo, ainda no calor da partida, pode falar alguma coisa impensada”, concluiu o técnico.