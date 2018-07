Alvo de desconfiança, Hulk convence Mano como atacante da seleção

Paraibano de Campina Grande, Hulk revelou ontem ao site da Fifa acreditar que parte do obstáculo para conquistar a torcida brasileira vem do fato de praticamente não ter jogado no País - com apenas 18 anos, foi para a segunda divisão do Japão. "Mesmo hoje, depois de muitos jogos meus pela seleção, ainda tem aquela interrogação’’, admitiu. "Nem todo mundo me conhece, sabe como eu jogo. Saí muito cedo do Brasil: joguei só 70 minutos como profissional (apenas dois jogos incompletos) no Brasil. Então, é normal que exista essa dúvida’’, disse. Apesar do apelido, Hulk garante não ser um "trombador’’. "Nunca fui jogador de trombar muito, mas, sim, que gosta de jogar, de pegar a bola, partir para cima’’, declarou.

O jogador acredita ter a confiança de Mano Menezes. "Acho que a principal prova disso foi o fato de ele ter me levado à Olimpíada, e ainda mais como um dos três acima do limite de 23 anos.’’

Hulk admite que não imaginava que poderia ser convocado. Mas sentiu que teria chances depois de ser chamado para quatro amistosos seguidos, contra Dinamarca, Estados Unidos, México e Argentina. "Era a oportunidade que eu precisava. Nesses quatro jogos, fiz três gols e acho que joguei bem. Acho que ali foi o ponto forte para a minha carreira com a seleção’’, apontou.

CIUMEIRA

Hulk tenta desmentir as informações de que sua transferência milionária para o Zenit resultou em ciumeira dos demais jogadores, por conta de seu alto salário. "É tudo mentira’’, disse ontem, após o treino da seleção. "A prova disso é que, quando tem gol, todo mundo comemora junto. Fui bem recebido’’, garantiu. "Minha família está lá.’’

Segundo a imprensa russa, o clima no clube se deteriorou e até ameaças foram feitas ao jogador em São Petersburgo. "Encontrei uma grande estrutura e um projeto ambicioso’’, disse à Fifa. "Tenho certeza de que o Zenit vai ser um dos grandes da Europa. O grande objetivo, acho que é ir bem na Liga dos Campeões. Perdemos os dois primeiros jogos, mas temos condições e qualidade para passar de fase".