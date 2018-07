Alvo de protesto, Fluminense terá mudanças na quarta

RIO - O clima de tensão nas Laranjeiras só aumenta. A derrota do Fluminense para o Flamengo no último domingo gerou mais revolta nos torcedores, que, nesta segunda-feira, puseram uma faixa de cabeça para baixo na arquibancada. Um protesto brando pelos maus resultados. Uma derrota para o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, pode acirrar bastante o ambiente.

O Fluminense, atual campeão brasileiro, é o pior carioca neste Campeonato Brasileiro, com apenas 14 pontos, na 14.ª posição. A situação pode se agravar diante de um motivado Corinthians. Fred e Jean estão a serviço da seleção brasileira e são desfalques certos para Vanderlei Luxemburgo. O lateral Carlinhos recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e também ficará fora.

A lista de desfalques atormenta o técnico. Além do trio que mais produz para o time, o Fluminense tem outros jogadores sem condições de entrar em campo por causa de contusões: Deco, Bruno, Rhayner, Valencia e Wellington Silva continuam em tratamento.

O substituto de Carlinhos deve ser o jovem Ronan, de 18 anos, formado nas categorias de base de Xerém. Para a vaga de Jean, no meio, Luxemburgo deve optar por Wagner. E no lugar de Fred a tendência é que o técnico escale Samuel. O zagueiro Gum, ausente do clássico de domingo, volta ao time.