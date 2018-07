Alvo de racismo no Twitter, Vasco diz se orgulhar de sua história

Uma postagem racista de um torcedor do River Plate no Twitter, na noite de sábado, fez o Vasco se pronunciar na mesma rede social defendendo sua história. Após a vitória vascaína sobre o time argentino na Florida Cup, na decisão do terceiro lugar, um argentino postou no microblog dizendo que os vascaínos terminariam como a Chapecoense e os chamando de "negros de m..."

O Vasco logo respondeu: "Graças ao Vasco, os negros e operários tiveram apoio no futebol. Nos orgulhamos disso e temos vergonha de pessoas como você", escreveu a conta oficial do clube carioca, em postagem já compartilhada por mais de 7 mil perfis.

Graças ao Vasco, os negros e operários tiveram apoio no futebol. Nos orgulhamos disso e temos vergonha de pessoas como você! https://t.co/liq0sCluLV — Vasco da Gama (@vascodagama) 21 de janeiro de 2017

Com a publicação em seu perfil oficial, diversos clubes participaram da campanha. O primeiro deles foi o Corinthians, que compatilhou a mensagem vascaína e deixou um recado: "Alô, Vasco! Estamos juntos na luta pelo fim do racismo!". Outros clubes, como o Atlético-MG, Palmeiras, Paysandu, Figueirense e Avaí, também demosntraram solidariedade.