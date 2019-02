Alvo de suposta agressão na Alemanha, torcedor do City fica em 'estado crítico'

O Manchester City divulgou um comunicado nesta quinta-feira para confirmar que um torcedor do clube está internado "em estado crítico" em um hospital da Alemanha depois de supostamente ter sido vítima de uma agressão após o confronto entre o time inglês e o Schalke 04, na noite da última quarta, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O City venceu este duelo de ida do mata-mata continental por 3 a 2, na Veltins-Arena, e o clube destacou que "está trabalhando com a polícia da Grande Manchester e a polícia alemã para obter mais informações" sobre este caso envolvendo o torcedor, cuja identidade não foi revelada pela equipe.

O clube inglês ainda informou que membros do seu staff permaneceram na Alemanha para "apoiar a família do torcedor ferido do City que atualmente está em estado crítico no hospital". Por fim, o comunicado enfatiza que "qualquer pessoa com informação que possa ajudar a polícia deve entrar em contato no número telefônico 101".

Com o triunfo por 3 a 2 sobre o Schalke 04, o time comandado por Pep Guardiola poderá perder por 1 a 0 ou até por 2 a 1 para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 12 de março, na Inglaterra, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate no saldo final dos dois placares.