Gustavo Cuellar se despede em Cali e deve reforçar o Flamengo

Gustavo Cuellar deverá ser o próximo reforço do Flamengo para 2016. O volante colombiano, que era desejado pelo Cruzeiro, despediu-se nesta quarta-feira do Deportivo Cali e disse à imprensa do seu país que foi liberado pelo clube para viajar ao Brasil, onde deverá assinar contrato com o Fla.

Em áudio publicado pelo site da rádio "Antena 2", da Colômbia, Cuellar contra que a diretoria do Deportivo Cali deu o "ok" para a transferência. De acordo com o jogador, nos próximos dias ele deverá viajar ao Brasil. "Felizmente, tudo terminou da melhor maneira".

Na gravação, ele não cita o Flamengo, mas a Antena 2 publicou a entrevista garantindo que o jogador é "novo jogador do Flamengo". A rádio cita inclusive que os brasileiros compraram 70% dos direitos econômicos do volante de 23 anos, enquanto o Cali fica com 30%.

O Cruzeiro também chegou a negociar a contratação do jogador, que só defendeu a seleção da Colômbia em um amistoso, mas travou no imbróglio entre o Deportivo Cali, que detinha os direitos econômicos de Cuellar, e o Junior Barranquilla, clube que ele defendeu nas últimas duas temporadas, por empréstimo.

Até agora, o Flamengo já contratou oito reforços, com destaque para Mancuello, meia argentino que estava no Independiente. Também chegaram o goleiro Alex Muralha, o lateral-direito Rodinei, os zagueiros Juan e Antônio Carlos, os laterais-esquerdos Chiquinho e Arthur Henrique e o volante Willian Arão. O clube ainda estaria procurando um zagueiro.