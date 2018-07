Alvo do Flamengo, Juninho anuncia que fica no Coritiba

Alvo preferencial da diretoria do Flamengo para a defesa, o zagueiro Juninho vai permanecer no Alto da Glória. A diretoria do Coritiba convocou entrevista coletiva nesta sexta-feira para anunciar que o defensor renovou seu contrato até 2018, recebeu um aumento salarial, e não deixará o clube agora.

O Flamengo chegou a especular pagar a multa contratual de R$ 10 milhões para contar com Juninho, mas as negociações diretas com a diretoria do Coritiba envolviam valores menores e a cessão de jogadores. Os atletas que os paranaenses queriam, entretanto, não eram os mesmos que os cariocas topavam ceder.

"Chegaram propostas, estudamos todas com o atleta, sua família e seu agente. A conclusão é que não é o momento de sair. Estamos adquirindo uma parte do passe dele maior, e vamos tentar buscar estes mais 35% do passe do atleta", comentou o presidente do Coritiba, Rogério Bacellar. Também o Lyon, da França, havia demonstrado interesse.

O jovem zagueiro de 21 anos é um dos destaques da fraca temporada do Coritiba. Ele esteve em campo na quinta-feira à noite, no Couto Pereira, quando o time foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Juventude, após empate por 1 a 1.