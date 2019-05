Alvo do Flamengo, Rafinha se emociona em despedida no Bayern de Munique

O brasileiro Rafinha se despediu nesta terça-feira, em uma entrevista coletiva, do Bayern de Munique. Alvo do Flamengo, o lateral-direito de 33 anos não revelou o seu futuro e preferiu exaltar as conquistas que teve nas oito temporadas que defendeu o clube da Alemanha.

"Estamos juntos todos os dias e nos conhecemos tão bem, somos uma família. A amizade que todos temos é a melhor. Obrigado por tudo. Espero que terminemos a temporada com dois títulos", disse o lateral muito emocionado. Jogadores como o goleiro Neuer, o lateral-esquerdo austríaco Alaba e o centroavante polonês Robert Lewandowski marcaram presença no anúncio e fizeram questão de consolar o companheiro.

A torcida da equipe alemã terá duas oportunidades de se despedir de Rafinha. A primeira será na última rodada do Campeonato Alemão contra o Eintracht Frankfurt, neste domingo, e diante do RB Leipzig, pela final da Copa da Alemanha, no próximo dia 25. Ambos confrontos valem título.

Além do brasileiro, o atacante francês Frank Ribery e o meia/atacante holandês Arjen Robben também já anunciaram que deixarão o Bayern de Munique no final da atual temporada. "Meu tempo aqui foi legal. Eu tive muitos momentos maravilhosos em oito temporadas. Ainda não decidi se vou voltar ao Brasil ou ficar na Europa", afirmou o lateral.

Rafinha foi revelado pelo Coritiba e se transferiu para o Schalke 04 em 2005. Entre 2010 e 2011 teve uma rápida passagem pelo Genoa, da Itália, antes de brilhar na cidade de Munique. Por lá ganhou: 6 Campeonatos Alemães, 3 Copas da Alemanha, 4 Supercopas da Alemanha, 1 Liga dos Campeões da Europa, 1 Supercopa Europeia e 1 Mundial de Clubes da Fifa.

INTERESSE DO FLAMENGO

Em entrevista concedida no sorteio da Conmebol que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, o vice-presidente de relações externas Luiz Eduardo Baptista (conhecido como BAP), confirmou que existe o interesse do clube carioca não apenas em Rafinha, mas também no lateral-esquerdo Filipe Luís, que não renovou o seu vínculo com o Atlético de Madrid. Dirigentes do Flamengo estão na Europa em busca de reforços.

"Seria prematuro dizer que esses jogadores vão estar no Flamengo (Filipe Luís e Rafinha). Estamos trabalhando em cima desses e em outros nomes. Estamos trabalhando duro para fazer o Flamengo forte. Pode vir Rafinha, Filipe Luís ou outros nomes", disse o dirigente ao SporTV. "Marquinhos e Bruno (ambos diretores), foco na missão e tragam boas notícias à Nação Rubro-Negra. Confiamos em vocês. Alemanha, Espanha, Portugal, França… eles estão fazendo um mochilão pela Europa", completou.