Alvo do Palmeiras, zagueiro Román Torres despista sobre futuro

SÃO PAULO - O zagueiro Román Torres, do Millonarios, está próximo do acerto com o Palmeiras para a próxima temporada, mas para evitar que qualquer situação atrapalhe a concretização da sua transferência para o futebol brasileiro, o jogador panamenho despistou sobre seu futuro.

Campeão colombiano na noite do último domingo, contra o Independiente Medellin, o zagueiro se esquivou sobre o assunto. "Não sei de nada. Agora só tenho tempo para festejar com minha família e depois pensar", disse o zagueiro, que faturou o título nacional após uma decisão emocionante, definida apenas na disputa de pênaltis.

O fim do Campeonato Colombiano pode ser benéfico para o Palmeiras, já que a negociação se arrastava pelo fato da diretoria do Millonarios não querer que nada atrapalhasse o jogador na reta final da competição. Assim, o fim do torneio deve acelerar o fechamento do acordo.