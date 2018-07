Alvo do Real, Bale desfalca País de Gales por lesão Nome mais comentado desta janela para transferências do futebol europeu, Gareth Bale desfalcará a seleção do País de Gales no amistoso diante da Irlanda. O jogador, cobiçado pelo Real Madrid, não se recuperou de uma lesão no pé, sofrida durante a pré-temporada com o Tottenham, e por isso não atuará na partida desta quarta-feira, em Cardiff.