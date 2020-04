Alvo do Real Madrid, Igor Gomes mira título no São Paulo e ataca até de cozinheiro em casa

Com apenas 21 anos, Igor Gomes aparece como mais uma revelação das categorias de base do São Paulo. Um dos principais jogadores do meio-de-campo tricolor, o jovem é mais um atleta a sofrer com a paralisação das competições em razão do coronavírus, mas acredita em novos tempos após o término da pandemia. Cobiçado pelo Real Madrid, ele tem consciência que vivia uma grande ascensão na carreira e espera que em breve, possa voltar aos gramados e manter o nível elevado.

Com muito mais tempo livre que o normal, Igor aproveita mais a família, seu vídeo-game e até se arrisca na cozinha, local em que, segundo ele, 'é maneiro' se arriscar a ajudar sua mãe, dona Iracélis, no preparo de um prato. Em entrevista ao Estado, Igor projeta o retorno aos jogos, comenta sobre o coronavírus e destaca a importância do técnico Fernando Diniz para os atletas.

Antes da paralisação dos campeonatos, você vivia uma ascensão muito grande. Teme que essa paralisação possa atrapalhar sua carreira?

Não acredito que vá atrapalhar. Claro que nós somos atletas de alta performance e ficar sem jogar e treinar pode atrapalhar um pouco o ritmo, mas, por enquanto, o período de paralisação está previsto para ser semelhante o das férias. Teremos um período de readaptação no retorno, mas nada que possa prejudicar minha carreira. O grupo todo vinha em um momento muito bom e eu me incluo nisso. Tenho certeza de que temos condições de estar no mesmo nível quando tudo voltar ao normal.

O que tem feito em casa para não perder o físico e evitar, por exemplo, o ganho peso?

O São Paulo nos passou uma cartilha de trabalhos físicos e venho seguindo diariamente. São exercícios para serem feitos em casa mesmo. Então estou tentando manter uma alimentação saudável e a rotina de exercícios para estar bem fisicamente quando as coisas voltarem ao normal.

Você acredita que haverá uma grande mudança no futebol mundial? Digo, em relação ao calendário, negociações de jogadores, etc.

Muita coisa pode mudar, claro. Assim como a sociedade num todo que vai repensar muitas coisas. E os responsáveis do futebol estão trabalhando para resolver as coisas da melhor forma possível. Mas o principal neste momento é a saúde de todos. Precisamos primeiro pensar em resolver o problema que o coronavírus vem causando ao redor do mundo. O futebol fica secundário neste momento.

Seu nome chegou a ser falado no Real Madrid e a informação é que a negociação parou justamente por causa do coronavírus. O que você pode falar sobre o assunto e pretende deixar o São Paulo agora?

Eu li as notícias e fiquei lisonjeado em ter meu nome cogitado em um clube como o Real Madrid, mas eu prefiro nem me envolver neste tipo de coisas. Meus empresários juntamente com meu pai que são os responsáveis por essa parte. Eu mantenho meu foco no futebol, que é o que eu amo fazer e o que eu sei. Eu sou jogador do São Paulo e ainda quero conquistar títulos e dar alegrias a essa torcida. Esse é o meu pensamento neste momento.

O técnico Fernando Diniz disse recentemente que dificilmente você vai permanecer muito tempo no São Paulo, porque você tem um estilo de jogo muito diferente, que combina com a Europa. Como você reage a um elogio desse vindo de seu treinador? Faz você repensar sobre uma possível saída agora?

No momento a minha cabeça está no São Paulo e em vencer por este clube. Conquistar títulos. Ouvir elogios do professor Diniz é algo que me deixa muito contente. Ele sabe o carinho e admiração que tenho por ele. O professor é muito qualificado e está conseguindo acertar a equipe para que possamos brigar com chances em todas as competições que disputarmos.

Você acredita que o adiamento da Olimpíada será melhor ou pior para você?

Acredito que foi uma decisão acertada. Como disse, neste momento, a questão profissional fica em segundo plano. Então não temos que pensar se será pessoalmente melhor ou pior. O mais importante neste momento é a saúde de todos.

O que tem feito para passar o tempo? Joga video-game, gosta de assistir filme, ler livros, estudar...

O que tenho mais aproveitado para passa o tempo é ficado com minha família em Rio Preto, que por causa da correria as vezes dificulta vê-los com freqüência. Mas no tempo livre gosto de assistir filmes, séries e desenhos, gosto de ler, jogar baralho e jogar bola (dentro de casa) e ajudo minha mãe também na cozinha (risos). Acho bem maneiro.

E como estão sendo esses últimos dias? Que cuidados você tem tomado para evitar se contaminar pelo coronavírus?

O principal cuidado é o isolamento. No momento essa é a melhor maneira de evitar o contágio. Então todos aqui em casa estão seguindo isso. Estamos evitando ao máximo sair. Só vamos para a rua para coisas mais importantes, como ir ao mercado, por exemplo.

Tem conversado com os jogadores do São Paulo recentemente? Quem são os mais próximos?

Tenho conversado sim, com bastante gente. Mas os que mantenho mais contato são os garotos de Cotia (da categoria de base do clube, além do Tchê Tchê, Bruno Alves, Volpi, Bueno, o Pablo... pessoal todo em geral.