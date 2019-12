Alvo do Santos, Ariel Holan é anunciado como técnico da Universidad Católica

Visto como potencial substituto para o técnico Jorge Sampaoli no Santos, Ariel Holan definiu o seu futuro e não será na Vila Belmiro. Nesta quinta-feira, o treinador argentino foi anunciado como novo comandante da Universidad Católica, o atual bicampeão chileno.

Holan, de 59 anos, estava sem clube desde julho, quando deixou o comando do Independiente. O treinador faturou pelo time o título da Copa Sul-Americana de 2017, tendo dirigido antes o argentino Defensa y Justicia.

Ao anunciar a contratação de Holan, a diretoria da Universidad Católica destacou que superou a concorrência de clubes da Argentina e do futebol brasileiro para acertar a chegada do treinador.

"A verdade é que estamos muito contentes e satisfeitos de ter chegado a este acordo com Ariel Holan para que seja nosso técnico pelos próximos dois anos. Ele sempre foi um nome que gostamos, que nos seduziu, o tivemos em consideração em algumas oportunidades anteriores", disse o presidente Juan Tagle. "Para nós é um luxo técnico que estava desejado em vários clubes importantes da Argentina e Brasil", acrescentou.

Contratado pelo Santos com um vínculo até o fim de 2020, Sampaoli deixou o comando do time na última terça-feira. A direção do clube afirmou que o treinador pediu demissão do cargo, versão negada pelo treinador. Assim, definições sobre a multa rescisória do técnico e o seu pagamento se darão na Justiça.

Inicialmente, o Santos tem interesse na contratação de um treinador estrangeiro para suceder Sampaoli. E agora sem Holan, deve mirar o argentino Sebastian Beccacece, ex-Independiente, e o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comandou o Independiente Del Valle na conquista do título da Copa Sul-Americana nesta temporada.

Ainda sem técnico para 2020, o Santos já acertou a chegada do seu primeiro reforço para o próximo ano. É o atacante Raniel, envolvido em troca o São Paulo, que ficará em definitivo com o meia-atacante Vitor Bueno.