Alvo dos candidatos, Rodrigo Caetano vira o salvador do Palmeiras

O presidente Paulo Nobre e o ex-diretor de futebol do Palmeiras Wlademir Pescarmona, candidatos na próxima eleição do Palmeiras, têm opiniões contrárias sobre vários assuntos, mas em um, eles pensam de forma idêntica. Rodrigo Caetano é o "cara" para assumir o futebol do clube em 2015.

O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, não fica, mesmo que Paulo Nobre seja reeleito. O atual presidente alviverde não fala de nomes, mas pessoas ligadas a ele já conversaram com o diretor do Vasco e deixaram tudo bem encaminhado. Pescarmona fez o mesmo e o fato do contrato de Rodrigo se encerrar em dezembro desse ano facilitam as coisas.

O Estado conversou com Rodrigo Caetano recentemente e ele deu uma resposta estilo de jogador. "Tenho vínculo com o Vasco que vai até a final da Série B do Brasileiro. Meu foco e prioridade estão no Vasco. Tenho de ajudar o time a conseguir o acesso para a Série A. Qualquer outra coisa, não é o momento de discutir agora", disse.

A declaração faz parte de todo o enredo, que deve fazer com que o dirigente, tão badalado no Rio de Janeiro, se torne o novo "todo-poderoso" do Palmeiras na próxima temporada. Rodrigo Caetano é um ex-jogador que ganhou destaque como dirigente de futebol. Ele foi gerente de futebol do Grêmio de 2005 a 2009, quando se transferiu para o Vasco pela primeira fez. Por lá, ficou até 2011, para assumir o Fluminense, onde trabalhou até o ano passado. Nesse ano, retornou ao Vasco, onde fica até dezembro.

Já a eleição do Palmeiras está marcada para acontecer no dia 29 de novembro, na sede social do clube. Essa será a primeira vez na história do clube que os sócios terão direito a votar para eleger o novo responsável por comandar o clube na próxima temporada.