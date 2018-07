Amaral comemora chance como titular no Cruzeiro O volante Amaral será a principal novidade do Cruzeiro no amistoso contra o Mamoré, neste sábado, em Patos de Minas. O jogador já foi confirmado pelo técnico Vagner Mancini para o compromisso, na reta final de preparação para o Campeonato Mineiro. Amaral vai ocupar a vaga do colombiano Diego Arías, que começou jogando na derrota para o América Mineiro por 3 a 2, no último domingo, em Uberlândia.