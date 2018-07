Amaral e Cáceres treinam entre os titulares no Flamengo

RIO - O Flamengo deve ter duas novidades no meio-campo para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, no Moacyrzão, em Macaé, às 19h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta terça, Amaral e Cáceres foram testados nos lugares de Márcio Araújo e Luiz Antonio, que trabalharam entre os reservas.

Em cinco jogos, o time carioca somou apenas quatro pontos e ocupa a 16.ª posição na tabela, brigando contra o rebaixamento. Mas essas não deverão ser as únicas mudanças na comparação com a equipe que perdeu do São Paulo, domingo, no Maracanã.

Hernane sofreu grave lesão no tornozelo direito e só vai voltar a jogar depois da Copa. Elano deve ser o substituto e Paulinho formará a linha de ataque com Alecsandro. Além do centroavante, Léo e Gabriel, também lesionados, e Erazo, servindo à seleção do Equador, serão os desfalques do time carioca.

NOVA DATA

Um dia depois de mudar o jogo entre Flamengo e Figueirense, pela oitava rodada do Brasileirão, para o Morumbi, a CBF alterou também a data da partida, que agora será na quarta-feira, dia 28, às 19h30. Isso porque, na quinta, antiga data do jogo, a cidade de São Paulo receberá outra partida, entre Corinthians e Cruzeiro, no Itaquerão.