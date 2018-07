Amaral espera iniciar Mineiro como titular do Cruzeiro Depois de defender o Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Mamoré, em amistoso realizado no último sábado, o volante Amaral afirmou que está confiante na possibilidade de atuar como titular no próximo domingo, quando o time estreará neste Campeonato Mineiro, contra o Guarani local, às 17 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.