Amaral pede desculpas aos flamenguistas pela expulsão

RIO - Derrotado na noite de quarta-feira pelo León, no México, o Flamengo só retornou ao Rio na tarde desta sexta. Em sua estreia na Libertadores, o time carioca vinha jogando bem até os 12 minutos do primeiro tempo, mas foi prejudicado com a expulsão do volante Amaral, que fez falta dura em um adversário e acabou deixando a equipe com um a menos. Na volta para casa, o jogador se retratou e pediu desculpas pelo cartão vermelho.

"Não quero viver de passado, quero viver de presente. Errei e peço desculpas a todos, principalmente à torcida", disse Amaral, ao admitir o erro que começou na derrota do Flamengo para o León. O volante já recebeu a solidariedade dos seus companheiros ainda no México, como revelou Hernane. "Conversamos bastante, não culpamos ninguém, sabíamos da dificuldade. O Amaral até pediu desculpa no vestiário, mas falamos que não teve culpado", informou o atacante.

Agora, o Flamengo terá a oportunidade de se recuperar no dia 26 de fevereiro, quando recebe o Emelec no Maracanã, em jogo válido pelo Grupo 7 da Libertadores. Antes disso, porém, já tem o clássico deste domingo, contra o Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.