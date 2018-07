Amaral volta a sentir dores e Oswaldo ensaia Palmeiras para estreia

O técnico Oswaldo de Oliveira parece estar decidido sobre o time titular do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista contra o Audax neste sábado, às 17 horas, no Allianz Parque. A equipe deve ter Dudu e Alan Patrick como destaques, enquanto Amaral pode ficar fora da estreia.

O volante começou o treinamento na manhã desta quarta-feira com o grupo, mas antes de iniciar o coletivo, voltou a sentir dores lombares e deixou a atividade. Na quinta-feira, ele será reavaliado e pode desfalcar o Palmeiras no jogo de sábado.

A equipe titular que treinou nesta quarta-feira foi: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Renato, Gabriel, Allione, Alan Patrick e Dudu; Leandro Pereira. Na equipe reserva, a formação foi Jailson; Ayrton, Wellington, Victor Ramos e João Paulo; Andrei, Victor Luis e Robinho; Maikon Leite, Cristaldo e Rafael Marques.

Mendieta e Tobio ficaram na academia fazendo fortalecimento muscular. Pelo menos por enquanto, não preocupam para a estreia no Paulistão. A novidade do treino foi um drone, que visa aprimorar a análise de desempenho dos atletas em campo.

O Palmeiras envia nesta quinta-feira a lista com até 28 jogadores que serão inscritos no torneio estadual. O clube pode inscrever menos atletas no momento e completar a lista até o dia 10 de fevereiro, algo que deve acontecer. A tendência é que, no máximo, 27 jogadores aparecem listados e uma vaga fique livre para o nome de Arouca, que pode se desvincular do Santos nesta sexta-feira.