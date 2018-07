Amauri pede respeito por querer jogar pela Itália O atacante brasileiro Amauri pediu que respeitem o seu desejo de defender a seleção italiana. A declaração do jogador da Juventus foi uma resposta aos atletas que criticaram a sua eventual convocação para disputa da Copa do Mundo da África do Sul. "Se mereço a seleção, porque me excluir?", questionou.