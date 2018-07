Amauri sofre lesão no joelho em treino da Juventus

O brasileiro naturalizado italiano Amauri se machucou no treino desta quinta-feira e virou dúvida na Juventus. De acordo com o clube, o atacante sofreu uma lesão "preocupante" no joelho esquerdo e pode virar desfalque para os próximos jogos do Campeonato Italiano.

Segundo avaliação inicial dos médicos, a lesão teria atingido o ligamento do joelho. Exames, que serão realizados ainda nesta, quinta vão revelar a gravidade da contusão do atacante.

Nascido no Brasil, Amauri fez sua estreia pela seleção da Itália em agosto, no amistoso com a Costa do Marfim. No entanto, caiu de rendimento na Juventus, depois de seguidas lesões, e acabou não sendo convocado para as primeiras rodadas das Eliminatórias da Eurocopa de 2012.