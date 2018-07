Ambulante cai da marquise do Pacaembu no clássico entre Santos e Palmeiras

SÃO PAULO - Um vendedor ambulante que tentava entrar ilegalmente no Pacaembu durante o clássico entre Palmeiras e Santos, neste domingo à tarde, caiu da marquise do estádio e sofreu lesões. De acordo com o tenente Depieri, André Soares de Carvalho, de 32, escalou o muro do estádio e estava em cima da marquise quando sofreu uma queda de aproximadamente seis metros. Ele tentava vender sorvetes para os menos de 12 mil torcedores presentes ao clássico, realizado com tempo frio.

Ainda segundo a polícia militar, André Soares de Carvalho teve fratura na perna direita e escoriações pelo corpo. "Nós o encaminhamos para a Santa Casa (hospital próximo ao Pacaembu) e ele não corre nenhum risco", disse Depieri.

Um ambulante que estava junto com o acidentado alega que um segurança terceirizado, que faz a guarda da marquise do Pacaembu, empurrou André quando este se preparava para descer. O profissional nega as acusações. As imagens das câmera do circuito interno já foram encaminhadas para o Jecrim, que está fazendo a averiguação.