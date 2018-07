Ambulantes agem livremente nos arredores do Castelão, em Fortaleza

FORTALEZA - Nos arredores da Arena Castelão, voltou a acontecer conflito violento entre um grupo de manifestantes e a polícia nesta quinta-feira, antes do jogo Espanha x Itália pela semifinal da Copa das Confederações. Mas enquanto havia confronto em um dos acessos do estádio em Fortaleza, a chegada dos torcedores era bem mais tranquila no outro lado.

Os ambulantes não credenciados agiram livremente, vendendo cerveja, refrigerante e água pela metade do preço estipulado pela Fifa. A cerca de 200 metros do Castelão, a banda de forró Cacimba de Aluá tocava ao vivo e animava os torcedores que passavam por lá antes do jogo.

A cearense Rafaela Lima, que teve de andar mais de 1 quilômetro debaixo de um sol de 30ºC para chegar ao estádio, lamentou os bloqueios para automóveis. "Paramos o carro longe e tem de vir andando nesse calor. É horrível e acho um absurdo fazer uma interdição dessas. De qualquer forma, a música ao vivo anima um pouco", disse.

Os ambulantes não credenciados aproveitavam esse trajeto de grande parte da torcida para oferecer, além de bebidas, churrasquinho, salgados e outros tipos de pratos. Poucos ambulantes credenciados foram vistos na região. "Eles preferem ir para a praia de Iracema, onde está a Fan Fest, porque está dando mais lucro lá", afirma uma vendedora, que preferiu não se identificar.