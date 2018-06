Ameaça de bomba atrasa em 2 horas início de partida do River na Argentina

BUENOS AIRES - Uma ameaça de bomba anunciada através de um telefonema atrasou em duas horas o começo da partida entre River Plate e Huracán no estádio Tomás Adolfo Ducó.

O alerta fez com que o estádio tivesse que ser esvaziado uma hora e meia antes da hora prevista para o apito inicial e sua reprogramação para as 21h10 (horário local, 22h10 em Brasília), depois da inspeção do estádio por parte de um comando antiexplosivos.

"Com certeza foi uma piada de mau gosto de alguém que não gosta do Huracán", declarou à televisão o vice-presidente do clube local, Luis Sasso.

Ao mesmo tempo, tanto o presidente do anfitrião, Alejandro Nadur, como seu colega do River, Rodolfo D'Onofrio, concordaram em esperar o trabalho das forças de segurança e adiar o início do jogo. O Huracán venceu a partida por 1 a 0. /EFE