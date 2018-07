Ameaça de bomba obriga evacuação de universidade onde Real Madrid treina nos EUA

LOS ANGELES - Uma ameaça de bomba obrigou dezenas de pessoas abandonarem seus dormitórios na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) às 22h da noite no horário local (2h de Brasília). A tradicional universidade está ainda mais em evidência porque o time do Real Madrid realiza sua pré-temporada no local.

Porta-vozes da UCLA indicaram que a ameaça de bomba ocorreu em um dos centros recreativos do local. As autoridades explicaram ao canal KTLA que um pacote suspeito foi encontrado a menos de um quilômetro do campo onde time espanhol treina.

A universidade evacuou três residências universitárias no interior do campus apos receber a ameaça via telefone, disse Brian Haas, porta-voz da UCLA. "As medidas que tomamos foram por precaução", disse Haas ao jornal Los Angeles Times. Os estudantes foram encaminhados para o estádio da universidade e imagens mostraram helicópteros sobrevoando o local.

O Real Madrid fez na quarta seu primeiro treino nas instalações da UCLA e na quinta os 26 jogadores devem continuar os trabalhos durante a manhã. A equipe já havia usado as instalações da universidade em anos anteriores. / EFE

Everyone is now sitting in drake stadium below the dorms and where the threat originated from pic.twitter.com/8zvPqsYJm9 — Austin (@agweeds707) 13 de julho de 2017