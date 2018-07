Ameaça de rebaixamento deixa a diretoria da Portuguesa perdida

SÃO PAULO - A Portuguesa está surpresa e um tanto perdida com a confusão causada pela escalação de Héverton na última rodada do Brasileiro. Os dirigentes batem cabeça e tentam procurar qualquer vírgula que possa criar uma dupla interpretação para, assim, convencer o STJD de que não tiveram culpa pela escalação irregular do atacante.

Nesta quarta-feira, a diretoria e o departamento jurídico do clube ficaram reunidos durante horas para tentar preparar a defesa que será usada no julgamento de segunda-feira. O Estado entrou em contato com cinco pessoas ligadas ao clube e a maioria admitiu que houve um erro, mas a revolta é geral porque os rubro-verdes acreditam que a falha só foi descoberta para beneficiar o Fluminense – afinal de contas, perdendo quatro pontos a Lusa cairia para a Série B, salvando o clube carioca da degola.

Como não pode admitir publicamente o erro, pois, dessa maneira, sacramentaria a queda, a Lusa vai lutar. O vice-presidente do Departamento Jurídico do clube, Orlando Cordeiro de Barros, alega que o STJD não enviou nenhuma notificação aos advogados do clube.

“Temos medo de cair. Nós estamos brigando com uma equipe que já fez isso duas vezes no Rio de Janeiro. A Portuguesa subiu no campo, o Fluminense caiu no campo e estão tentando reverter pela segunda vez isso. Eles não tiveram competência para subir no campo”, falou Cordeiro de Barros, que só iria assumir o cargo no ano que vem, mas, por causa da confusão, antecipou a chegada ao clube. Ele, inclusive, deverá representar a Lusa no julgamento.

SEM JUSTIÇA COMUM

Em rápido contato por telefone com o Estado, o presidente da Portuguesa, Ilidio Lico, disse que, se o clube for punido, não pretende brigar na Justiça comum. “Não concordamos com qualquer punição, mas, se ela acontecer, não devemos entrar na Justiça comum porque sabemos o quanto isso pode nos prejudicar”, disse o dirigente, que também só deveria assumir o cargo em janeiro. O ex-presidente Manuel da Lupa, que deveria ficar no clube até o fim do mês, já sumiu do mapa.

Os jogadores da Lusa estão muito irritados com a situação. O Estado tentou contato com Héverton, mas ele não atendeu as ligações. Dois atletas ouvidos pelo jornal, que não quiseram se identificar, criticaram a diretoria. "Nem sei se houve a escalação errada, mas não duvido. Os caras não pagaram a gente direito sendo time de Série A, imagine na Série B", ironizou um deles. "O Héverton está chateado", revelou o outro.