Ameaçada de queda, Chapecoense demite Jorginho após derrota

A derrota do último domingo para o Vitória, por 1 a 0, em casa, na briga direta contra o rebaixamento, colocou ponto final na passagem do técnico Jorginho pela Chapecoense. Nesta segunda-feira pela manhã, a diretoria do clube catarinense anunciou a demissão do treinador, que ficou cerca de dois meses no comando da equipe. Além dele, o auxiliar Anderson Lima também foi dispensado.

"Após o revés deste domingo diante do Vitória, a diretoria da Associação Chapecoense de Futebol comunica oficialmente que o técnico Jorginho e o auxiliar Anderson Lima não estão mais a frente da comissão técnica do clube. Ainda nesta segunda-feira (17) a direção deve anunciar quem ficará a frente do comando técnico da Chapecoense até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol", dizia nota no sita oficial do clube.

Jorginho havia sido contratado em setembro para tentar evitar o rebaixamento. Seu início foi promissor e a Chapecoense conseguiu boas vitórias contra Sport e Atlético-PR, empatou com o Corinthians e goleou o Inter por 5 a 0. Nos últimos jogos, no entanto, o time não repetiu o bom futebol. A última vitória aconteceu ainda pela 28.ª rodada, diante do Bahia, no dia 12 de outubro.

No total, foram 14 jogos sob o comando de Jorginho, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. O time acabou caindo para a 17.ª colocação, com 36 pontos, e entrou novamente na briga contra o descenso. Por isso, a Chapecoense promete anunciar ainda nesta segunda o novo treinador, que terá a tarefa de livrá-la da degola.