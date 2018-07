Ameaçada na Série B, Portuguesa demite Marcelo Veiga

Na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa demitiu nesta quarta-feira Marcelo Veiga, terceiro técnico do time na competição. Antes dele, comandaram a equipe Argel Fucks e Galeguinho. O nome do novo treinador ainda não foi anunciado.

"Após o treino, fui comunicado pela diretoria do clube do meu desligamento do comando técnico da equipe", anunciou Marcelo Veiga, que estava motivado por contar com reforços no elenco, como o experiente Marcos Assunção, estreante na noite de terça. "Estreamos alguns atletas que chegaram e lamento pelo ocorrido", afirmou o técnico.

Marcelo Veiga deixou a equipe um dia depois do empate sem gols com o Oeste, no Canindé. Foi o quarto tropeço da Lusa nos últimos cinco jogos na Série B. Com apenas 12 pontos em 14 partidas, a equipe ocupa somente o 18º e antepenúltimo lugar da tabela.

"Sei das dificuldades e desejo boa sorte à equipe e ao próximo profissional que chegar", disse Veiga o treinador, que assumiu a Portuguesa na 7ª rodada da Série B. Ao todo, ele conquistou duas vitórias, sofreu duas derrotas e registrou quatro empates.

Sem técnico, a Lusa segue ampliando seu grupo para a sequência na temporada. Nesta quarta, o clube anunciou a contratação do meia Dinélson, o 46º sexto jogador do clube. Com elenco inchado, a Portuguesa já contou com 38 atletas nesta Série B e tem mais oito jogadores que ainda não estrearam, incluindo Dinélson.