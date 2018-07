Ameaçada pela Fifa, Gana suspende futebol no país

ABDIJAN - A Federação Ganesa de Futebol suspendeu por tempo indeterminado todas as competições de futebol do país até que se apurem as suspeitas de fraude fiscal que foram levantadas sobre a entidade.

A Polícia Econômica e do Crime Organizado de Gana vem sendo responsável pela investigação já apreendeu nove computadores e telefones celulares de funcionários da federação, o que gerou revolta por parte da entidade.

A Fifa estipulou um prazo até este domingo para que o governo de Gana encerre a apuração, sob o risco de suspender a seleção africana de todas as competições internacionais.

A entidade máxima do futebol mundial proíbe órgãos governamentais de interferirem nas federações de futebol dos seus membros.