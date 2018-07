Ameaçada, Portuguesa busca refúgio em Minas Gerais

O discurso da comissão técnica é de que "o período será utilizado para concentrar e recuperar clínica e fisicamente os atletas". Mais do que isso, o isolamento servirá para afastar os jogadores de possíveis protestos e cobranças da torcida, fatos comuns no Canindé. A pressão aumentou após a derrota para o Botafogo, por 3 a 0, sábado, no Engenhão.

A decisão da comissão técnica foi elogiada pelo lateral-direito Luís Ricardo, que promete muito empenho nos trabalhos durante a semana. "A equipe não vai se abalar agora. Essa semana será de muito trabalho, vamos treinar muito para recuperar aquele futebol que já apresentamos", disse.

Há sete jogos sem vencer, a Lusa tem obrigação de encerrar o jejum contra o Grêmio, domingo, no Canindé. Afinal, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas três pontos, diminuindo o que Geninho qualifica de "gordura". No momento, os paulistas somam 40 pontos, na 15.ª posição, contra 37 pontos do 17.º colocado, o Sport.

Para piorar, a Portuguesa tem jogos duros nas últimas rodadas. Após o Grêmio, visita o Inter, em Porto Alegre, e recebe a Ponte Preta. O Sport fará três jogos em Recife. Primeiro receberá Botafogo e Fluminense, para depois encarar o clássico contra o Náutico, no campo do rival, o Estádio dos Aflitos. O Bahia, 16.º colocado, na sequência encara Ponte e Náutico, em casa, para fechar contra o rebaixado Atlético-GO, fora.