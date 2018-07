Ameaçado, Coritiba faz nova decisão contra o Botafogo O Coritiba entra em campo neste domingo, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, diante do Botafogo, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado pela necessidade de vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego para a última rodada. Com 42 pontos, a equipe está na 17.ª colocação e não depende mais apenas de seus resultados.