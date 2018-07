Ameaçado, Criciúma dispensa técnico Oswaldo Alvarez

O Criciúma venceu apenas uma das últimas sete partidas no Campeonato Brasileiro e se vê na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos em 15 rodadas, na 17.ª posição. Mas foi após a derrota para a Ponte Preta que a torcida mostrou sua insatisfação, ao protestar no estádio Heriberto Hülse e até danificar alguns carros de jogadores com pedradas.

Além de Vadão, deixaram o clube o auxiliar técnico Vaguinho e o preparador físico Luis Fernando. Para o duelo de sábado diante do Coritiba, em casa, pela 16.ª rodada do Brasileirão, Sílvio Criciúma assumirá interinamente o comando. A diretoria catarinense ainda não se pronunciou sobre um substituto para o cargo.

Vadão comandou o Criciúma em 30 partidas nos quase seis meses em que permaneceu no clube, após treinar o Sport no início da temporada. O técnico foi um dos responsáveis por reerguer o time catarinense na disputa do estadual e, após uma campanha fraca no primeiro turno, levá-lo ao título da competição.