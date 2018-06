Ameaçado de corte, Renato Augusto fará testes na seleção nesta quarta

O meia Renato Augusto vai treinar no campo na tarde desta quarta-feira, no CT do Tottenham, mas não participará das atividades junto com o grupo da seleção brasileira, em Londres, em preparação para a Copa do Mundo da Rússia.

O ex-jogador do Corinthians fará alguns exercícios, que visam constatar se há progresso na contusão do joelho esquerdo. Ele sentiu muitas dores nos últimos dias, por causa de uma inflamação, e está completando uma semana sem treinar com bola.

Renato Augusto tem tido uma recuperação considerada lenta, apesar de fazer tratamento intensivo com os fisioterapeutas. A expectativa é que a evolução demonstrada evite o corte, mas essa possibilidade é cada vez mais considerada pela comissão técnica.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov On Don, e, se for necessário trocar jogadores por questão médica, Tite poderá fazer isso até 24 horas antes da partida. Mas ele trabalha ainda com a hipótese de manter o ex-corintiano no grupo. O resultado do teste desta tarde, porém, poderá mudar o quadro.