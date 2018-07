Ameaçado de perder Reina, Liverpool contrata goleiro

O jogador de 25 anos assinou um contrato de "longa duração", segundo informou o Liverpool, sem especificar qual a duração do acordo. "Ele terá a oportunidade de demonstrar e progredir o seu grande talento", disse o diretor de futebol do clube, Brendan Rodgers.

Formado pelo Sint Truidense, Mignolet ajudou a equipe a subir à primeira divisão da Bélgica, seguiu se destacando, e assinou com o Sunderland em 2010. Nesta equipe fez 90 jogos pelo Campeonato Inglês, chegando também à seleção belga, pela qual já atuou em 13 oportunidades - ele perdeu posição para Courtois, revelação do Atlético de Madrid, e hoje é reserva.

Com a contratação de Mignolet, o Liverpool se antecipa à possível saída de Pepe Reina, cotado para substituir Victor Valdés no Barcelona. O elenco do clube inglês tem também o australiano Brad Jones e o húngaro Peter Gulácsi.