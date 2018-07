Ameaçado de queda, St. Pauli adia punição no Alemão

A punição foi resultado do incidente ocorrido no dia 1.º de abril, no duelo com o Schalke. Um torcedor arremessou um copo de cerveja em campo e acertou o pescoço de um dos bandeirinhas. O árbitro encerrou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo alegando falta de segurança e o time visitante, que vencia por 2 a 0, herdou os pontos.

A diretoria do St. Pauli recorreu da decisão, com o argumento de que a punição é muito rígida e também prejudica o time visitante, o Werder Bremen. A federação acatou o recurso e adiou a punição para a próxima temporada. O time de Hamburgo terá que jogar sua primeira partida em casa a uma distância de 50 quilômetros do seu estádio.

Ameaçado de rebaixamento nesta temporada, o St. Pauli ocupa a vice-lanterna, faltando cinco jogos para o fim do campeonato. "Isto é fenomenal. Chama-se "fair play". Estamos muito felizes por poder jogar as últimas duas partidas em casa com a participação da torcida", afirmou o técnico Holger Stanislawski, que está deixando o clube após 18 anos.