Ameaçado, Fluminense encara o Ceará em confronto direto contra rebaixamento

Com as atenções voltadas para a semifinal da Copa Sul-Americana, o Fluminense teve de passar a se preocupar com o Brasileirão por causa da sequência de maus resultados recentes no torneio nacional. O time carioca vai enfrentar o Ceará, a partir das 20 horas desta segunda-feira, no Maracanã, no Rio, em um confronto direto entre equipes que lutam contra o rebaixamento.

O Fluminense passou a maior parte da competição na zona intermediária da tabela, com vantagem segura para a zona de descenso, mas também distante das seis primeiras posições, que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A realidade da equipe treinada por Marcelo Oliveira, porém, mudou nas últimas semanas, já que não vence há quatro rodadas.

Nesta sequência recente, o Fluminense perdeu três jogos e empatou um, resultados que deixaram a equipe carioca com 41 pontos. A má fase coincidiu com a disputa simultânea de confrontos eliminatórios pela Copa Sul-Americana, que motivaram Marcelo Oliveira a poupar titulares em parte dessas partidas pelo torneio nacional.

O Fluminense busca se livrar da briga contra o rebaixamento o mais rápido possível, assim vai poder focar no jogo de volta do confronto contra o Atlético Paranaense, pela semifinal do torneio continental. No duelo de ida, fora de casa, o time carioca foi batido por 2 a 0, portanto terá de vencer o adversário por três gols de diferença ou repetir o placar para definir a vaga em disputa de pênaltis. A partida vai acontecer no dia 28, no Rio, no Maracanã.

Para o duelo contra o Ceará, pela 35ª rodada do Brasileirão, o Fluminense vai a campo com o melhor que tem disponível. O zagueiro Ibañez, lesionado, e o volante Jadson, suspenso, são os únicos desfalques entre os membros do elenco que vêm sendo utilizados nas últimas semanas - Pablo Dyego, Pedro e De Amores, machucados, não atuam mais em 2018. Recuperado de edema na panturrilha esquerda, Gum será titular.