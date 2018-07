Ameaçado, Fluminense tem estreia de Cristóvão Borges

RIO - O técnico Cristóvão Borges estreia no comando do Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Maracanã, com a missão de impedir um fiasco. A equipe carioca precisa vencer o Horizonte por pelo menos 2 a 0 para avançar à segunda fase da Copa do Brasil, já que perdeu no jogo de ida no Ceará pelo placar de 3 a 1, resultado que acelerou a queda de Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho já vinha pressionado pela derrota para o Horizonte no dia 20 de março e acabou não resistindo após a eliminação diante do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Com a troca de treinador, o Fluminense resolveu apostar em Cristóvão Borges, que já teve passagem pelas Laranjeiras como jogador e tem o desafio de reerguer o time na temporada.

Na última atividade antes da partida, Cristóvão Borges liberou os jogadores para um animado "rachão" por cerca de 30 minutos, com a participação, inclusive, dos integrantes da comissão técnica. Depois disso, ele orientou lances de bola parada, uma das armas para furar a retranca que o Horizonte deve armar no Maracanã - Wagner, Conca e Rafael Sóbis foram os cobradores.

O atacante Rafael Sóbis deve ser a principal novidade do time para a partida desta quinta-feira. Reserva quando Renato Gaúcho era o técnico, ele tem treinado entre os titulares e conta com a confiança de Cristóvão Borges, que já pediu para a diretoria não aceitar a proposta do Corinthians para contratá-lo. Com isso, Walter vai para o banco de reservas.