Ameaçado, Ituano anuncia saída de Roberto Fonseca A derrota do Ituano em casa, por 2 a 1, de virada para o Oeste, domingo à noite, foi a gota d''água para a saída do técnico Roberto Fonseca do comando do time de Itu. Ele entregou o cargo à diretoria após o jogo e o fato foi revelado nesta segunda-feira. A diretoria já confirmou o auxiliar Doriva como técnico para as últimas cinco rodadas do Campeonato Paulista.