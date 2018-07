Ameaçado, Joel Santana comanda treino no Flamengo Em meio ao momento turbulento que passa no Flamengo, o técnico Joel Santana comandou na manhã desta quinta-feira mais uma atividade no Ninho do Urubu. Ele realizou um treino tático, com foco no setor ofensivo, visando a partida diante do Atlético-GO, que será disputada no próximo domingo, às 18h30, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.