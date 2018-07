Ameaçado no Alemão, Hoffenheim anuncia novo técnico Atual 16.º colocado do Campeonato Alemão e encabeçando a zona de rebaixamento da competição, o Hoffenheim anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Marco Kurz. Ex-treinador do Kaiserslautern, ele assumirá a equipe no início de janeiro, depois de Markus Babbel ter sido demitido da função no último dia 3.